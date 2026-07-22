Манчестер Сити выставил на аукцион личные вещи Гвардиолы
Манчестер Сити устроил онлайн-аукцион, лотами на котором стали личные вещи многолетнего тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
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Болельщики смогут приобрести различные вещи из личного офиса 55-летнего специалиста, который покинул стан "горожан" после завершения прошлого сезона.
В частности, на аукцион были выставлены тренировочная форма, свисток, чашка, лампа, кресло, коллекция благовоний, фотографии, сувениры Гвардиолы.
Several items from @PepTeam's office are up for auction 🤝— Manchester City (@ManCity) July 20, 2026
Explore all the items on offer below ⤵️
🔗 https://t.co/ekI9Xe0A2W pic.twitter.com/VEjHno5l9I
Напомним, что новым главным тренером Манчестер Сити после Гвардиолы был назначен Энцо Мареска.
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