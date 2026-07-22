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Футбол

Манчестер Сити выставил на аукцион личные вещи Гвардиолы

"Горожане" решили распродать кресло, чашку, лампу, свисток и много другое из офиса бывшего тренера.
Сегодня, 14:20       Автор: Игорь Мищук
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити устроил онлайн-аукцион, лотами на котором стали личные вещи многолетнего тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

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Болельщики смогут приобрести различные вещи из личного офиса 55-летнего специалиста, который покинул стан "горожан" после завершения прошлого сезона.

В частности, на аукцион были выставлены тренировочная форма, свисток, чашка, лампа, кресло, коллекция благовоний, фотографии, сувениры Гвардиолы.

Напомним, что новым главным тренером Манчестер Сити после Гвардиолы был назначен Энцо Мареска.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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