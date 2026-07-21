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Футбол

Лучший игрок ЧМ-2026 хочет перейти в испанский гранд

Хочет вернуться на родину.
Сегодня, 08:50       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Родри отклонил предложения Манчестер Сити и ждёт приглашения от Реала.

Полузащитник Манчестер Сити Родри, недавно ставший лучшим игроком чемпионата мира‑2026, может покинуть английский клуб.

По информации Рамона Альвареса де Мона, испанец отклонил несколько предложений о продлении контракта и настроен перейти в Реал.

Напомним, что испанец выступал за Сити с 2019 года, на его счету 298 матчей во всех соревнованиях, 28 забитых мячей и 32 голевые передачи.

К слову, левый защитник сборной Франции возвращается в ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Родри

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