Бавария не собирается продавать свою звезду в Реал

Бавария не собирается отпускать вингера сборной Франции Майкла Олисе, несмотря на информацию об интересе к нему со стороны Реала.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, позиция клуба по поводу 24-летнего футболиста осталась неизменной после очередного обсуждения руководством его будущего. Мюнхенцы намерены сохранить в составе француза и в ближайшее время начнут с ним переговоры о продлении контракта, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

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При этом отмечается, что президент Реала Флорентино Перес лично заверил руководство Баварии, что этим летом мадридский клуб не будет предпринимать попыток подписать Олисе.

Кроме того, сам футболист или его представители не сообщали руководству о желании покинуть клуб.

В минувшем сезоне Олисе провел в составе Баварии 52 матча во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 31 ассист.

На чемпионате мира-2026 вингер сыграл за сборную Франции семь поединков, отличившись шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Реал уже выступал с официальным заявлением, опровергнув информацию о попытках подписать Олисе.

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