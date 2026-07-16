Арсенал согласовал контракт со сверхрезультативным лидером Брюгге
Лондонский Арсенал работает над подписанием вингера Брюгге Христоса Цолиса.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом.
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Игрок должен будет подписать с английским клубом договор до лета 2031 года, а его заработная плата составит три миллиона евро за сезон.
В Арсенале рассматривают греческого вингера как замену Леандро Троссару, который перешел в Бешикташ.
Отметим, что в минувшем сезоне Цолис записал на свой счет 22 гола и 29 результативных передач в 52 матчах в составе Брюгге во всех турнирах.
Ранее сообщалось, сколько Брюгге хочет получить за переход Цолиса.
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