Арсенал согласовал контракт со сверхрезультативным лидером Брюгге

Лондонский Арсенал работает над подписанием вингера Брюгге Христоса Цолиса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "канониры" уже согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом.

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Игрок должен будет подписать с английским клубом договор до лета 2031 года, а его заработная плата составит три миллиона евро за сезон.

В Арсенале рассматривают греческого вингера как замену Леандро Троссару, который перешел в Бешикташ.

Отметим, что в минувшем сезоне Цолис записал на свой счет 22 гола и 29 результативных передач в 52 матчах в составе Брюгге во всех турнирах.

Ранее сообщалось, сколько Брюгге хочет получить за переход Цолиса.

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