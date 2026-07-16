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Футбол

Тренер сборной Англии сделал заявление о своем будущем после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Томас Тухель высказался о своей работе во главе национальной команды.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о своем будущем после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Немецкий специалист отметил, что планирует работать с командой до домашнего Евро-2028.

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"Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглядывать так далеко в будущее", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Сборная Англии на ЧМ-2026 еще сыграет с Францией в матче за третье место, который состоится в ночь на 19 июля.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Англия - Аргентина (1:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Томас Тухель

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