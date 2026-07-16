Финалиссима: Действующие победители Евро и Копа Америка впервые встретятся в финале чемпионата мира

Испания и Аргентина разыграют трофей мирового первенства 2026 года.

Аргентина встретится с Испанией в финале / Getty Images

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026.

Испанцы ранее в полуфинале одолели со счетом 2:0 Францию, а аргентинцы одержали волевую победу 2:1 над Англией.

Таким образом, впервые в истории в финале чемпионата мира встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.

Напомним, что в 2024 году Испания выиграла Евро, а Аргентина стала победителем Копа Америка.

В 2026 году между этими сборными должна была состояться Финалиссима. Матч был запланирован на 27 марта в Катаре, однако из-за военных действий на Ближнем Востоке был отменен, а о новых сроках и месте проведения поединка стороны не договорились.

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!