iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Финалиссима: Действующие победители Евро и Копа Америка впервые встретятся в финале чемпионата мира

Испания и Аргентина разыграют трофей мирового первенства 2026 года.
Сегодня, 08:48       Автор: Игорь Мищук
Аргентина встретится с Испанией в финале / Getty Images
Аргентина встретится с Испанией в финале / Getty Images

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026.

Испанцы ранее в полуфинале одолели со счетом 2:0 Францию, а аргентинцы одержали волевую победу 2:1 над Англией.

Таким образом, впервые в истории в финале чемпионата мира встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.

Напомним, что в 2024 году Испания выиграла Евро, а Аргентина стала победителем Копа Америка.

В 2026 году между этими сборными должна была состояться Финалиссима. Матч был запланирован на 27 марта в Катаре, однако из-за военных действий на Ближнем Востоке был отменен, а о новых сроках и месте проведения поединка стороны не договорились.

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Аргентины

Статьи по теме

Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026 Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча Испания одержала победу над Францией на пути к финалу ЧМ-2026 - видео матча
Испания остановила Францию в полуфинале ЧМ-2026 Испания остановила Францию в полуфинале ЧМ-2026

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров

Последние новости

ЧМ-202609:29
Аргентинцы с провокационным баннером отпраздновали выход в финал ЧМ-2026
ЧМ-202608:48
Финалиссима: Действующие победители Евро и Копа Америка впервые встретятся в финале чемпионата мира
ЧМ-202608:10
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Европа07:20
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
ЧМ-202600:32
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
ЧМ-202600:21
Аргентина вырвала победу над англичанами
Вчера, 23:58
Украина23:58
"Хорошо изучили соперников": Костюк настроен решительно перед выездом в Румынию
ЧМ-202623:39
Месси установил рекорд полуфиналов
ЧМ-202623:28
ФИФА может увеличить перерыв в финале ЧМ-2026 до 20 минут ради шоу
ЧМ-202622:57
В полуфинале с Аргентиной Кейн установил рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK