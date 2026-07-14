Франция - Испания 0:2: обзор матча и результат игры 14.07.2026

По голу в каждом из таймов вывели испанскую сборную в финал мирового первенства.

Во вторник, 14 июля, состоялся первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные Франции и Испании.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте достаточно уверенно переиграли французов, одержав победу со счетом 2:0.

Ударная мощь звездной атакующей линии французской сборной, которая не испытывала особых проблем с оппонентами в предыдущих поединках, в этом матче куда-то исчезла. А первый тайм "Ле Бле" и вовсе завершили без единого удара в створ ворот соперника.

Сборная Испании же вела игру и в середине первой половины встречи добилась желаемого, заработав право на пенальти, хотя и благодаря неосмотрительности Люки Диня. Французский защитник после неудачного приема мяча головой пытался его выбить, но с разворота зарядил с левой в бедро Ламину Ямалю, который врывался в штрафную. К точке подошел Микель Оярсабаль и уверенно поразил правый угол, несмотря на то что Майк Меньян угадал направление полета мяча.

Французская команда же вскоре еще и осталась без своего ключевого защитника Вильяма Салиба, который попросил замену из-за травмы. На 30-й минуте вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.

Во втором тайме Франция снова не смогла продемонстрировать чего-то, что могло бы переломить ход игры, а Испания сумела удвоить результат. На 58-й минуте Педро Порро отдал в центр на Дани Ольмо, получил передачу в ответ и выскочил на голкипера справа в штрафной, успешно пробив в ближний угол. Спустя три минуты Ямаль мог довести счет до разгромного, однако его гол отменили из-за офсайда.

В дальнейшем сборная Франции пыталась исправить ситуацию, но не смогла создать ничего особо острого, чтобы отквитать хотя бы один мяч. Ударам французов либо не хватало точности, либо им успешно противодействовал голкипер Унаи Симон. Испанцам же оставалось действовать по счету, с чем они спокойно справились, сохранив до конца матча победный результат.

В финале ЧМ-2026 Испания встретится с победителем другого полуфинала между Англией и Аргентиной, а Франция в матче за третье место сыграет соответственно с проигравшим.

Статистика матча Франция - Испания 1/2 финала ЧМ-2026

Франция - Испания 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 1.63

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 7 - 1

Фолы: 11 - 12

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба (Лакруа, 30), Динь (Т. Эрнандес, 72) - Чуамени, Рабьо (Коне, 46) - Дембеле, Олисе (Шерки, 72), Баркола (Дуэ, 57) - Мбаппе.

Испания: Симон - Порро (Льоренте, 84), Кубарси, Лапорт, Кукурелья - Родри, Руис (Педри, 78) - Ямаль, Ольмо (Мерино, 78), Баэна (Уильямс, 84) - Оярсабаль (Торрес, 74).

Предупреждения: Рабьо - Кукурелья.

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