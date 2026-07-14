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Футбол

Довбик дал согласие на смену клуба в Серии А

Украинский форвард готов перейти в Дженоа, но последнее слово за Ромой.
Сегодня, 19:20       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик во время летнего трансферного окна может перейти в Дженоа.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, 29-летний футболист уже выразил готовность продолжить карьеру в генуэзском клубе.

Читай также: Клуб Ла Лиги сделал предложение по Довбику и получил ответ от Ромы

По информации источника, "россоблу" собираются подписать украинского форварда на правах аренды на один сезон, после чего заключат с ним полноценный четырехлетний контракт - до июня 2031 года.

Теперь Дженоа ведет переговоры непосредственно с Ромой по поводу аренды украинца с правом выкупа.

Отметим, ранее сообщалось, что в случае аренды Довбика Рома хочет, чтобы сделка включала опцию или обязательство выкупа при достижении определенных условий, а также другой клуб должен взять на себя заработную плату игрока.

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