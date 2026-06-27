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Футбол

Клуб Ла Лиги сделал предложение по Довбику и получил ответ от Ромы

"Джаллоросси" не устроили предложенные Бетисом условия трансфера.
Сегодня, 19:57       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Испанский Бетис заинтересован в подписании украинского нападающего Артема Довбика, однако не может договориться с Ромой по поводу условий трансфера.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport, севильский клуб обратился к римлянам с предложением годичной аренды 29-летнего футболиста с правом выкупа за 15 миллионов евро. Тем не менее "джаллоросси" ответили отказом.

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По информации источника, римский клуб рассчитывает как можно скорее продать украинца, чтобы подписать нового форварда, который сможет подменить основного нападающего Дониелла Малена.

Напомним, что в прошлом сезоне Довбик провел в составе Ромы 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома виставила Довбика на продажу.

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