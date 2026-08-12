Интер согласовал покупку игрока сборной Англии

Джед Спенс перейдет из Тоттенхэма в миланский клуб.

Защитник Тоттенхэма и сборной Англии Джед Спенс продолжит карьеру в Интере.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб достиг устной договоренности со "шпорами" о переходе 26-летнего футболиста.

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По информации источника, сумма трансфера составит 31,5 миллиона евро.

Также "нерадзурри" согласовали условия личного контракта с самим игроком и в ближайшее время должны оформить его переход.

В минувшем сезоне Спенс провел за Тоттенхэм 44 матча во всех турнирах без результативных действий. На чемпионате мира-2026 защитник в составе сборной Англии сыграл в восьми поединках.

Напомним, ранее защитник Интера Дензел Думфрис перешел в Реал.

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