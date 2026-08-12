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Футбол

Карпаты оформили переход французского нападающего

Состав львовской команды пополнил форвард Жозеф Сери.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Жозеф Сери / ФК Карпаты Львов
Жозеф Сери / ФК Карпаты Львов

Нападающий Жозеф Сери перешел в Карпаты из Пенафиела, выступающего во второй португальской лиге.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

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26-летний футболист подписал с "зелено-белыми" контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, Карпаты заплатили за игрока 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Сери провел за Пенафиел во второй португальской лиге 27 матчей, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали испанского защитника.

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