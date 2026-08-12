Болонья подпишет конкурента для Довбика

Болонья, состав которой недавно пополнил украинский нападающий Артем Довбик, подпишет во время летнего трансферного окна еще одного форварда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "россоблу" согласовали с Фиорентиной переход нападающего Роберто Пикколи.

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По информации источника, 25-летний итальянский форвард присоединится к Болонье на правах годичной аренды с обязательством выкупа за 18 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусами.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со своим новым клубом.

В минувшем сезоне Пикколи провел в составе Фиорентины 43 матча во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее форвард Болоньи Сантьяго Кастро перешел в Рому.

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