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Футбол

Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала

Мадридцы присматриваются к Мартину Субименди после срыва трансфера Родри.
Вчера, 22:47       Автор: Игорь Мищук
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Реал изучает возможность подписания полузащитника Арсенала Мартина Субименди.

Мадридский клуб ранее уже рассматривал вариант приобретения игрока, когда тот еще выступал в Испании за Реал Сосьедад, а ныне возобновил к нему интерес после срыва трансфера хавбека Манчестер Сити Родри, который выбрал Барселону.

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Впрочем, проблемой для "сливочных" может стать стоимость 27-летнего испанского полузащитника, поскольку, как сообщает Mundo Deportivo, лондонский клуб не собирается отпускать своего игрока менее чем за 90 миллионов евро.

Напомним, что Субименди прошлым летом перешел в Арсенал из Реал Сосьедада, подписав контракт на пять лет.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "канониров" 57 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Эндрик хочет покинуть Реал.

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