Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где "синие" проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор.
После завершения дисквалификации из-за допинга 25-летний футболист вернулся к работе с первой командой и уже провел первую тренировку под руководством нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо.
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Пресс-служба английского клуба опубликовала видео и фото сегодняшнего занятия, в котором принимал участие украинец.
Let’s go. 😁 pic.twitter.com/kUDGthgxtO— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
Misha. 💫 pic.twitter.com/CBuwdmTjoi— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
Bolstering our pre-season squad. 💪— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
ℹ️: https://t.co/vnHjrViYV9 pic.twitter.com/Lugmtfma6n
На тренировочном сборе у Челси еще запланированы спарринги с Ювентусом (5 августа), Миланом (8 августа), Джохором (9 августа) и Реал Сосьедадом (15 августа).
Ранее сообщалось, что на Мудрика претендуют три клуба АПЛ.
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