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Футбол

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Украинский вингер приступил к работе с лондонской командой после дисквалификации.
Сегодня, 22:12       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где "синие" проводят предсезонный учебно-тренировочный сбор.

После завершения дисквалификации из-за допинга 25-летний футболист вернулся к работе с первой командой и уже провел первую тренировку под руководством нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо.

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Пресс-служба английского клуба опубликовала видео и фото сегодняшнего занятия, в котором принимал участие украинец.

На тренировочном сборе у Челси еще запланированы спарринги с Ювентусом (5 августа), Миланом (8 августа), Джохором (9 августа) и Реал Сосьедадом (15 августа).

Ранее сообщалось, что на Мудрика претендуют три клуба АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

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