Буковина - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 03.08.2026

В понедельник, 3 августа, Буковина во Львове принимала ЛНЗ в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Вице-чемпионы прошлого чемпионата после двух нулевых ничьих с Гентом в квалификации Лиги конференций завершили с аналогичным результатом и поединок с новичком высшего украинского дивизиона.

Читай также: Эпицентр открыл сезон домашним разгромом Оболони

В первом тайме черновицкой команде приходилось обороняться, тогда как подопечные Виталия Пономарева контролировали ход матча и имели ощутимое преимущество. Тем не менее первая половина встречи завершилась без голов, несмотря на то что черкащане полностью перебили соперника.

После перерыва на поле мало что изменилось. ЛНЗ продолжал владеть инициативой, однако в эпизоде с ударом Дениса Кузыка хозяев поля спасла стойка, а удару Марка Ассинора не хватило точности. Под конец поединка неожиданные шансы возникли у Буковины, но Максим Войтиховский и Максим Задерака ими не воспользовались, так и завершив матч без единого удара в створ ворот соперника.

Статистика матча Буковина - ЛНЗ 1-го тура чемпионата Украины

Буковина - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 6 - 21

Удары в створ: 0 - 8

Угловые: 2 - 2

Фолы: 8 - 10

Буковина: Пеньков - Бусько (Бабак, 83), Карась, Безуглый, Стасюк - Задерака, Витенчук, Клепач (Груша, 57) - Пидлепенец (Одинака, 65), Кожушко (Войтиховский, 57), Ильин.

ЛНЗ: Паламарчук - Г. Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев (Микитишин, 57), Кузык - Якубу (Пастух, 64), Рябов, Таллес (Твердохлиб, 64) - Дэвид (Ассинор, 46), Цара (Беннетт, 77).

Предупреждения: Цара, Кузык, Муравский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!