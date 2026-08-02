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Футбол

Эпицентр - Оболонь 3:0: обзор матча и результат игры 02.08.2026

Каменец-подольская команда оформила победный результат во втором тайме.
Сегодня, 17:40       Автор: Игорь Мищук
Эпицентр разгромил Оболонь / ФК Эпицентр
Эпицентр разгромил Оболонь / ФК Эпицентр

В воскресенье, 2 августа, Эпицентр принимал на своем поле Оболонь в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Сергея Нагорняка в Каменец-Подольском разобралась с соперником, разгромив "пивоваров" со счетом 3:0.

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Первый тайм команды провели в равной борьбе и ушли на перерыв без забитых мячей. А уже во второй половине встречи хозяева поля добыли позитивный для себя результат.

Эпицентр открыл счет на 58-й минуте благодаря пенальти. Артем Кулаковский сфолил в своей штрафной на Вадиме Сидуне, а арбитр после консультации с VAR назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки уверенно реализовал Хоакин Сифуэнтес.

Вскоре хозяева поля сумели удвоить свое преимущество. На 67-й минуте Игорь Кирюханцев с правого края штрафной отдал в центр на Николая Миронюка, а тот в касание отправил мяч в сетку. Закрепил победный результат на 78-й минуте с еще одного пенальти Сифуэнтес, оформив дубль.

Статистика матча Эпицентр - Оболонь 1-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Оболонь 3:0

Голы: Сифуэнтес, 58 (пен.), 78 (пен.), Миронюк, 67

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 6 - 1
Фолы: 10 - 11

Эпицентр: Федотов, Лучкевич (Кирюханцев, 39), Себерио (Евпак, 76), Репай (Горин, 83), Нил, Климец, Миронюк, Таварес, Рохас, Сифуэнтес (Козак, 83), Сидун (Нене, 76).

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Прокопчук, Ермаков, Капинус, Волохатый (Теслюк, 70), Мышнев, Кулаковский (Мороз, 61), Суханов (Морозко, 46), Полегенько, Устименко (Лях, 61).

Предупреждение: Суханов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Эпицентр Украинская Премьер-лига Оболонь

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