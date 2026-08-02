Олейникова раскритиковала WTA за отмену благотворительного аукциона в поддержку ВСУ

Александра Олейникова раскритиковала WTA после запрета благотворительного аукциона.

Напомним, что организация не позволила провести на турнире WTA1000 в Торонто аукцион в поддержку 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд».

По словам Олейниковой, WTA сослалась на правило о "продаже аккредитации", хотя на аукционе разыгрывался лишь сертификат благотворителя.

Теннисистка также отметила, что организация допускает участие игроков, публично поддерживающих российские власти, но при этом запрещает инициативы в помощь Украине.

В завершение Олейникова резко раскритиковала позицию WTA, заявив, что сожалеет, если её стремление поддержать защитников Украины "создаёт организации проблемы".

Ранее Украина определилась с составом сборной на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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