Снигур впервые вышла в финал турнира WTA

Украинская теннисистка поборется за титул на соревнованиях в Праге.

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№54 WTA) успешно преодолела полуфинальную стадию турнира WTA 250 в Праге.

За выход в финал соревнований в столице Чехии украинка боролась с местной теннисисткой Терезой Валентовой (№63 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(4), 6:3.

Читай также: Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2026

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Снигур за игру не подавала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Это был второй очный поединок теннисисток, а украинка сравняла счет во встречах.

WTA 250, Прага, Чехия

Полуфинал

Дарья Снигур (Украина) - Тереза Валентова (Чехия) 7:6(4), 6:3

Для Снигур это будет первый финал на уровне WTA. В феврале украинка также дошла до полуфинала турнира в Клуж-Напоке, но проиграла.

За титул в финале украинская теннисистка поборется с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер и чешкой Барборой Крейчиковой.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина вылетела в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!