Манчестер Сити переподписал контракт с узбекистанским защитником
Манчестер Сити объявил, что защитник Абдукодир Хусанов продлили контракт с клубом.
Об этом сообщает официальный сайт "горожан".
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Новый договор 22-летнего узбекистанского футболиста с английским клубом рассчитан до июня 2031 года.
We're delighted to announce that Abdukodir Khusanov has extended his contract at City until 2031 🩵— Manchester City (@ManCity) July 25, 2026
Напомним, что Хусанов присоединился к Манчестер Сити в январе 2025 года. В прошлом сезоне защитник провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выставил на аукцион личные вещи бывшего тренера Хосепа Гвардиолы.
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