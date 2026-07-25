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Футбол

Де Брюйне может покинуть Наполи

Клуб готов продать бельгийца, несмотря на контракт.
Сегодня, 13:46       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Наполи Кевин де Брюйне может покинуть клуб этим летом.

Отмечается, что бельгиец не входит в число ключевых игроков в планах главного тренера Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Кевин имеет действующий контракт с итальянской командой до 2027 года с зарплатой 6,5 млн евро в год и опцией продления ещё на сезон.

Однако соглашение вполне может быть разорвано из‑за его проблем с бедром и травмы лица.

К слову, Фенербахче хочет подписать звезду Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Массимилиано Аллегри Кевин Де Брюйне ФК Наполи

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