Де Брюйне может покинуть Наполи
Клуб готов продать бельгийца, несмотря на контракт.
Полузащитник Наполи Кевин де Брюйне может покинуть клуб этим летом.
Отмечается, что бельгиец не входит в число ключевых игроков в планах главного тренера Массимилиано Аллегри.
Kevin #DeBruyne could leave #Napoli this summer. KDB has a contract until 2027 (€6,5M/year) + option for 2028, but he doesn’t seem central in Max #Allegri’s Plans. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026
Напомним, что Кевин имеет действующий контракт с итальянской командой до 2027 года с зарплатой 6,5 млн евро в год и опцией продления ещё на сезон.
Однако соглашение вполне может быть разорвано из‑за его проблем с бедром и травмы лица.
К слову, Фенербахче хочет подписать звезду Милана.
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