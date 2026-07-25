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Футбол

"Мы уступали во многих компонентах": тренер Копенгагена - о матче с Полесьем

Также о шансах в ответном матче.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Бо Свенссон / Getty Images
Бо Свенссон / Getty Images

Главный тренер Копенгагена Бо Свенссон назвал приемлемым итог первого матча с Полесьем (3:3).

По его словам, команда ожидала тяжёлой встречи против украинского соперника, который создал много проблем для них на поле, передаёт комментарии Свенссона официальный сайт датского коллектива.

Наставник подчеркнул, что не может упрекнуть своих игроков, ведь они выложились полностью и показали боевой дух, хотя на протяжении большей части матча уступали в ключевых компонентах игры.

Тем не менее, тренер считает позицию перед ответной встречей отличной и с нетерпением ждёт возвращения на Паркен, где в строй вернутся Габриел, Дилейни и Биргер, чьё отсутствие ощущалось в этой игре.

Ранее тренер Гента поделился мыслями о ничьей с ЛНЗ и шансах в ответном матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Копенгаген

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