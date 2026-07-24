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Футбол

Тренер Гента поделился мыслями о ничьей с ЛНЗ и шансах в ответном матче

Видит проблемы на фланге.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Рик де Мил / Getty Images
Рик де Мил / Getty Images

Главный тренер Гента Рик де Мил прокомментировал ничью с ЛНЗ (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Наставник бельгийской команды признал, что его подопечные не лучшим образом начали встречу и испытывали проблемы на правом фланге. При этом де Мил остался доволен тем, что Гент сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По словам тренера, у его команды были возможности для взятия ворот, однако в еврокубках важно эффективно использовать создаваемые моменты, передает HLN.

Также он добавил, что Гент уже начал подготовку к ответной встрече и рассчитывает использовать оставшуюся неделю, чтобы улучшить свою игру.

Также в рамках квалификации Лиги конференций сыграло Полесье против Копенгагена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гент Рик Де Мил

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