Тренер Гента поделился мыслями о ничьей с ЛНЗ и шансах в ответном матче
Главный тренер Гента Рик де Мил прокомментировал ничью с ЛНЗ (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Наставник бельгийской команды признал, что его подопечные не лучшим образом начали встречу и испытывали проблемы на правом фланге. При этом де Мил остался доволен тем, что Гент сохранил свои ворота в неприкосновенности.
По словам тренера, у его команды были возможности для взятия ворот, однако в еврокубках важно эффективно использовать создаваемые моменты, передает HLN.
Также он добавил, что Гент уже начал подготовку к ответной встрече и рассчитывает использовать оставшуюся неделю, чтобы улучшить свою игру.
Также в рамках квалификации Лиги конференций сыграло Полесье против Копенгагена.
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