iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"Наконец-то нашёл причину своих проблем": Расселл - о главной проблеме последних гонок

Британец признал, что проблема была не в нём.
Сегодня, 12:50       Автор: Валентина Чорноштан
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседеса Джордж Расселл рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на последних этапах, сообщает Autosport.

По словам британца, в Спа команда выявила сбои в работе системы использования электроэнергии, а также ошибку в калибровке данных. Из-за этого показатели на экране создавали впечатление, будто проблемы связаны со стилем пилотажа Расселла.

Читай также: Мерседес исправил проблему на болиде Расселла

Гонщик признался, что в Сильверстоуне и на первых сессиях в Спа пытался изменить свой подход к управлению болидом, чтобы компенсировать предполагаемые недостатки. Однако позже выяснилось, что проблема была связана с настройками системы, а не с его действиями за рулём.

Наконец-то нашёл причину своих проблем, я не буду говорить о числах на экране, но теперь мы знаем, какие именно числа могли оказаться неверными. Мы можем это исправить, перенастроить систему и дать силовой установке работать на полной мощности.

К слову, Шарль Леклер сделал  неожиданное заявление о болиде Феррари перед Гран-при Венгрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Джордж Рассел

Статьи по теме

Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса
Тото Вольфф поделился ожиданиями от оставшихся гонок сезон Тото Вольфф поделился ожиданиями от оставшихся гонок сезон
Вольфф признал, что Мерседес уступает конкурентам Вольфф признал, что Мерседес уступает конкурентам
Известно, почему Мерседес передумал обжаловать штраф Антонелли Известно, почему Мерседес передумал обжаловать штраф Антонелли

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Бокс13:49
Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри
Лига конференций13:24
Тренер Гента поделился мыслями о ничьей с ЛНЗ и шансах в ответном матче
Формула 112:50
"Наконец-то нашёл причину своих проблем": Расселл - о главной проблеме последних гонок
Европа12:24
Представители Реала уже встретились с агентами хавбека Ман Сити
Формула 111:53
Леклер сделал неожиданное заявление перед Гран-при Венгрии
НБА11:29
Новый лидер Вулвз лично убеждает Леброна перейти в Миннесоту
Европа10:47
Фулхэм потерял надежду подписать воспитанника Реала
Европа10:25
Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч
Европа09:51
Де Йонг обвинил врачей сборной в халатности из-за тяжёлой травмы
НБА09:28
Стало известно, из-за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK