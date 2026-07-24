"Наконец-то нашёл причину своих проблем": Расселл - о главной проблеме последних гонок
Пилот Мерседеса Джордж Расселл рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на последних этапах, сообщает Autosport.
По словам британца, в Спа команда выявила сбои в работе системы использования электроэнергии, а также ошибку в калибровке данных. Из-за этого показатели на экране создавали впечатление, будто проблемы связаны со стилем пилотажа Расселла.
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Гонщик признался, что в Сильверстоуне и на первых сессиях в Спа пытался изменить свой подход к управлению болидом, чтобы компенсировать предполагаемые недостатки. Однако позже выяснилось, что проблема была связана с настройками системы, а не с его действиями за рулём.
Наконец-то нашёл причину своих проблем, я не буду говорить о числах на экране, но теперь мы знаем, какие именно числа могли оказаться неверными. Мы можем это исправить, перенастроить систему и дать силовой установке работать на полной мощности.
К слову, Шарль Леклер сделал неожиданное заявление о болиде Феррари перед Гран-при Венгрии.
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