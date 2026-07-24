Новый лидер Вулвз лично убеждает Леброна перейти в Миннесоту

Ламело Болл и Энтони Эдвардс позвонили Леброну, чтобы убедить его перейти в Миннесоту.

Напомним, что 41‑летний форвард по‑прежнему остаётся неограниченно свободным агентом. Среди претендентов на него такие команды, как Кливленд, Филадельфия, Майами, Нью‑Йорк, Сан‑Антонио, Денвер и Миннесота.

По данным The Jon Krawczynski Show, лидеры Тимбервулвз Ламело Болл и Энтони Эдвардс лично связались с Леброном и обсудили возможный переход в команду.

Как передаёт автор видео, в Миннесоте рассчитывают, что опыт и универсальность Джеймса помогут клубу бороться за чемпионство. Помимо этого, Тимбервулвз могут предложить Леброну подходящую роль на позиции тяжёлого форварда.

Ранее появилась информация, что якобы стало известно, из‑за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду.

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