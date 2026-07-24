iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Новый лидер Вулвз лично убеждает Леброна перейти в Миннесоту

Ламело Болл лично позвонил Джеймсу.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Тимбервулвз / Getty Images
Тимбервулвз / Getty Images

Ламело Болл и Энтони Эдвардс позвонили Леброну, чтобы убедить его перейти в Миннесоту.

Напомним, что 41‑летний форвард по‑прежнему остаётся неограниченно свободным агентом. Среди претендентов на него такие команды, как Кливленд, Филадельфия, Майами, Нью‑Йорк, Сан‑Антонио, Денвер и Миннесота.

По данным The Jon Krawczynski Show, лидеры Тимбервулвз Ламело Болл и Энтони Эдвардс лично связались с Леброном и обсудили возможный переход в команду.

Как передаёт автор видео, в Миннесоте рассчитывают, что опыт и универсальность Джеймса помогут клубу бороться за чемпионство. Помимо этого, Тимбервулвз могут предложить Леброну подходящую роль на позиции тяжёлого форварда.

Ранее появилась информация, что якобы стало известно, из‑за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс ЛаМело Болл Миннесота Тимбервулвс

Статьи по теме

Стало известно, из-за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду Стало известно, из-за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду
Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб
Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс Филадельфия активно пытается подписать экс-форварда Лейкерс
Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

Бокс13:49
Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри
Лига конференций13:24
Тренер Гента поделился мыслями о ничьей с ЛНЗ и шансах в ответном матче
Формула 112:50
"Наконец-то нашёл причину своих проблем": Расселл - о главной проблеме последних гонок
Европа12:24
Представители Реала уже встретились с агентами хавбека Ман Сити
Формула 111:53
Леклер сделал неожиданное заявление перед Гран-при Венгрии
НБА11:29
Новый лидер Вулвз лично убеждает Леброна перейти в Миннесоту
Европа10:47
Фулхэм потерял надежду подписать воспитанника Реала
Европа10:25
Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч
Европа09:51
Де Йонг обвинил врачей сборной в халатности из-за тяжёлой травмы
НБА09:28
Стало известно, из-за чего Леброн отложил объявление о переходе в новую команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK