Де Йонг обвинил врачей сборной в халатности из-за тяжёлой травмы

Узнал, что травма серьёзна, только после возвращения в Барсу.

Полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал о травме, полученной на чемпионате мира‑2026.

Напомним, что у де Йонга диагностировали разрыв внутренней боковой связки правого колена. Операция ему не требуется, а восстановление может занять 5-6 месяцев.

После первых обследований в сборной Нидерландов футболисту сообщили, что повреждение не усугубится, если он продолжит играть. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

Однако после возвращения в Барселону дополнительные исследования показали, что травма серьёзнее, чем считалось изначально. После этого 29‑летний хавбек подчеркнул, что полностью сосредоточен на реабилитации.

Тем временем клуб Серии А обратился в Бенфику по поводу трансфера Анатолия Трубина.

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