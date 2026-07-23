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Футбол

Адейеми стал игроком Барселоны

Каталонцы усилились нападающим Боруссии.
Сегодня, 14:18       Автор: Валентина Чорноштан
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Барселона подписала Карима Адейеми.

Каталонский гранд договорился о переходе нападающего дортмундской Боруссии. 23-летний немец подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2031 года.

По данным испанских СМИ, сумма трансфера составит 22 млн евро, ещё 7 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Добавим, что Адейеми способен сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения. В сезоне‑2025/26 он провёл 42 матча, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Тем временем принципиальные соперники Барселоны представили гостевую форму на новый сезон.

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