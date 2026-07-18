Барселона отложила официальное представление Адейеми

Барселона решила отложить официальное объявление о трансфере Карима Адейеми, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее каталонский клуб согласовал переход 24-летнего вингера за 22 млн евро плюс различные бонусы.

Накануне немец уже прошел медицинское обследование. Клуб был готов официально представить новичка, чтобы он мог приступить к работе с Фликом.

Однако в итоге было решено перенести все на несколько дней. Каталонцы решили дождаться возвращения Деку и Лапорты с ЧМ-2026.

Оба функционера посетят финал мундиаля, а уже потом вернуться в клуб.

Ранее также Астон Вилла подписала швейцарского таланта, установив трансферный рекорд.

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