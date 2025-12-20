Звезда Боруссии нарвался на штраф от клуба

Вингер Боруссии Карим Адейеми получит от клуба штраф, сообщает Патрик Бергер.

Немец провинился во время дерби с менхенгладбахской Боруссией.

23-летнего футболиста заменили на 60-й минуте, однако Адейеми был очень недоволен. Игрок кричал и жестикулировал, а также попытался сразу уйти в раздевалку.

Его остановил спортивный директор клуба Себастьян Кель. После матча он же заявил, что клуб не потерпит такого отношения, и Адейеми будет оштрафован.

В текущем сезоне немец провел 27 матчей, отличившись шестью голами и пятью ассистами. Его связывают со скорым уходом из клуба.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед отклонил предложение по своему форварду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!