Звезда Боруссии нарвался на штраф от клуба

Карим Адейеми проявил неуважение.
Сегодня, 13:10       Автор: Андрей Безуглый
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Вингер Боруссии Карим Адейеми получит от клуба штраф, сообщает Патрик Бергер.

Немец провинился во время дерби с менхенгладбахской Боруссией.

23-летнего футболиста заменили на 60-й минуте, однако Адейеми был очень недоволен. Игрок кричал и жестикулировал, а также попытался сразу уйти в раздевалку.

Его остановил спортивный директор клуба Себастьян Кель. После матча он же заявил, что клуб не потерпит такого отношения, и Адейеми будет оштрафован.

В текущем сезоне немец провел 27 матчей, отличившись шестью голами и пятью ассистами. Его связывают со скорым уходом из клуба.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед отклонил предложение по своему форварду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Адейеми

