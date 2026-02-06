iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Александрия подписала африканского легионера - инсайдер

Папа Ндиага Яде присоединился свободным агентом.
Вчера, 22:42       Автор: Андрей Безуглый
Папа Ндиага Яде / Getty Images
Папа Ндиага Яде / Getty Images

Александрия усилилась африканским легионером, утверждает ТаТоТаке.

По информации инсайдеров, состав клуба пополнил мавританский форвард Папа Ндиага Яде.

Нападающий был подписан свободным агентом, его последним клубом был молдавский Шериф, где он провел 10 матчей.

Также Яде успел поиграть за Мец и Труа. А до Франции футболист выступал на родине.

Также Яде является действующим игроком сборной Мавритании, на его счету 15 матчей и один гол.

Отметим, что Александрия пока официально не представила игрока.

Ранее также сообщалось, что Рух усилился игроком Карпат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

Статьи по теме

Вице-чемпион Украины простился с рекордсменом клуба Вице-чемпион Украины простился с рекордсменом клуба
Александрия и Кудривка не определили победителя Александрия и Кудривка не определили победителя
Кривбасс дома одержал разгромную победу над Александрией Кривбасс дома одержал разгромную победу над Александрией
Рух обыграл Александрию в матче андердогов Рух обыграл Александрию в матче андердогов

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK