Александрия подписала африканского легионера - инсайдер

Александрия усилилась африканским легионером, утверждает ТаТоТаке.

По информации инсайдеров, состав клуба пополнил мавританский форвард Папа Ндиага Яде.

Нападающий был подписан свободным агентом, его последним клубом был молдавский Шериф, где он провел 10 матчей.

Также Яде успел поиграть за Мец и Труа. А до Франции футболист выступал на родине.

Также Яде является действующим игроком сборной Мавритании, на его счету 15 матчей и один гол.

Отметим, что Александрия пока официально не представила игрока.

Ранее также сообщалось, что Рух усилился игроком Карпат.

