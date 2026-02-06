iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду

Каталонцы активируют опцию выкупа.
Вчера, 23:47       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

В Барселоне определились, что делать с Маркусом Рэшфордом, пишет Diario Sport.

Напомним, что 28-летний англичанин арендован каталонцами до конца сезона, но у них есть право выкупа игрока за 30 млн евро.

И в данный момент времени, по информации издания, Барселона твердо намерена эту опцию активировать.

В Испании Рэшфорд набрал отличную форму, только в пяти последних матчах отметившись пятью результативными действиями. Всего же у него в текущем сезоне 10 голов и 13 ассистов.

Также ранее другие СМИ немало писали, что Флик полностью доволен английским игроком.

Ранее также сообщалось, что вингер Реала пропустит пару матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Флик определился с судьбой Рэшфорда Флик определился с судьбой Рэшфорда
Рэшфорд: Я очень долго находился в нестабильной обстановке Рэшфорд: Я очень долго находился в нестабильной обстановке
Деку - о Рэшфорде: В МЮ от него многого требовали Деку - о Рэшфорде: В МЮ от него многого требовали

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK