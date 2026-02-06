Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду

В Барселоне определились, что делать с Маркусом Рэшфордом, пишет Diario Sport.

Напомним, что 28-летний англичанин арендован каталонцами до конца сезона, но у них есть право выкупа игрока за 30 млн евро.

И в данный момент времени, по информации издания, Барселона твердо намерена эту опцию активировать.

В Испании Рэшфорд набрал отличную форму, только в пяти последних матчах отметившись пятью результативными действиями. Всего же у него в текущем сезоне 10 голов и 13 ассистов.

Также ранее другие СМИ немало писали, что Флик полностью доволен английским игроком.

