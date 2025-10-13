iSport.ua
Рэшфорд: Я очень долго находился в нестабильной обстановке

Нападающий нелестно отозвался о Манчестер Юнайтед.
Вчера, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд рассказал, что влияет на его стабильность.

Напомним, что англичанин играет за каталонский клуб в аренде. В десяти матчах Рэфшорд отличился тремя голами и пятью ассистами.

По его словам, нестабильная обстановка в его прошлом клубе мешала ему хорошо выступать.

Стабильность играет огромную роль. Мне кажется, что я очень долго находился в нестабильной обстановке, поэтому было сложно сохранять стабильную игру.

Но я полностью согласен, что стабильность – это то, что нужно в моей игре, и я стремлюсь к этому. Хочу быть в лучшей форме, не лишь иногда, а как можно чаще

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб.

