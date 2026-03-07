Леванте - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 07.03.2026

Команда Цыганкова и Ваната вырвала ничью в матче с Леванте.

В субботу, 7 марта, Леванте принимал на своем поле Жирону в матче 27-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела Санчеса, играя в большинстве, сумели уйти от поражения в поединке с одним из аутсайдеров чемпионата, вырвав ничейный результат 1:1 на последних минутах встречи.

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а уже в начале второй половины матча Карлос Эспи вывел Леванте вперед, замкнув головой на 50-й минуте навес с фланга. Тем не менее уже через девять минут хозяева поля остались вдесятером, когда прямую красную карточку заработал Хон Оласагасти.

Воспользоваться численным преимуществом Жироне удалось только в компенсированное к поединку время. На 90+4 минуте Жоэль Рока сместился с фланга к центру и ударом с линии штрафной отправил мяч в сетку.

Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат вышли на матч в стартовом составе Жироны и отыграли весь поединок. Украинский голкипер "бело-красных" Владислав Крапивцов матч провел в запасе.

Набрав 31 балл, Жирона занимает на данный момент 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Леванте расположился на предпоследней 19-й позиции, имея 22 очка.

Статистика матча Леванте - Жирона 27-го тура чемпионата Испании

Леванте - Жирона 1:1

Голы: Эспи, 50 - Рока, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 2.08

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 14 - 22

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 2 - 3

Фолы: 15 - 9

Леванте: Райан - Тольян, Дела, Морено, Санчес - Оласогости, Рэй (Маттурро, 78) - Тунде (Гарсия, 18), Ромеро (Этта Эйонг, 66), Кортес (Венседор, 78) - Эспи (Арриага, 66).

Жирона: Гассанига - Ринкон (Франсес, 55), Рейс, Блинд, Мартин - Цыганков, Бельтран (Руис, 72), Витсель, Лемар (Мартин, 72), Эчеверри (Рока, 55) - Ванат.

Предупреждения: Санчес, Дела, Рэй - Ринкон.

Удаление: Оласогости, 59.

