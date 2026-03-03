Реал - Хетафе 0:1: обзор матча и результат игры 02.03.2026

В понедельник, 2 марта, мадридский Реал принимал на своем поле Хетафе в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

После поражения от Осасуны (1:2) в предыдущем матче чемпионата подопечные Альваро Арбелоа во второй раз подряд оступились, проиграв со счетом 0:1.

Несмотря на преимущество в поединке, игрокам Реала так и не удалось переиграть голкипера Хетафе Давида Сорию. А определяющий в противостоянии момент случился под конец первого тайма. На 39-й минуте Мартин Сатриано ударом слета из-за пределов штрафной отправил мяч в правую девятку, забив, как оказалось в итоге, победный для своей команды гол.

Все попытки хозяев поля во второй половине встречи зацепиться хотя бы за ничью оказались тщетными.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в заявку на эту игру, но уже традиционно провел матч на скамейке запасных.

Реал с 60 очками занимает на данный момент второй место в турнирной таблице Ла Лиги, а отставание от лидирующей Барселоны теперь увеличилось до четырех баллов. Хетафе расположился на 11-й позиции, набрав 32 пункта.

Статистика матча Реал - Хетафе 26-го тура чемпионата Испании

Реал - Хетафе 0:1

Гол: Сатриано, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 0.50

Владение мячом: 77% - 23%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 10 - 2

Фолы: 11 - 17

Реал: Куртуа - Александер-Арнольд (Карвахаль, 55), Рюдигер, Алаба (Гюйсен, 55), Каррерас - Питарч (Родриго, 55), Чуамени (Диас, 87) - Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 69), Винисиус - Гарсия.

Хетафе: Сория - Иглесиас, Боселли, Дуарте, Ромеро, Рико - Фемения (Лисо, 58), Милья, Арамбарри, Сатриано (Абкар, 90) - Васкес (Мартин, 69).

Предупреждения: Гюйсен, Чуамени, Винисиус, Каррерас - Фемения, Арамбарри, Рико, Лисо, Сатриано.

Удаления: Мастантуоно, 90+5 - Лисо, 90+7.

