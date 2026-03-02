iSport.ua
Реал потерял на неопределенный срок Мбаппе из-за проблем с коленом

Сколько времени французу потребуется на восстановление, пока остается неизвестным.
Вчера, 23:25       Автор: Игорь Мищук
Мадридский Реал в ближайшее время не сможет рассчитывать из-за травмы на своего ведущего игрока Килиана Мбаппе.

"Сливочные" на своем официальном сайте сделали заявление о состоянии 27-летнего французского нападающего, пока не называя точных сроков его восстановления.

Читай также: Мбаппе попал в лазарет Реала

"После обследования нашего игрока Килиана Мбаппе, проведенного французскими медицинскими специалистами под наблюдением медицинской службы Реала, был подтвержден диагноз: растяжение связок левого колена, а также целесообразность консервативного лечения, которое он в настоящее время проходит. Сроки восстановления зависят от динамики выздоровления", - говорится в сообщении мадридцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе записал на свой счет 38 голов и шесть результативных передач в 33 матчах за Реал во всех турнирах.

Ранее вингер Реала Винисиус Жуниор подтвердил прогресс в отношениях с клубом.

