Мбаппе попал в лазарет Реала

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не смог завершить тренировку во вторник. Звезда "сливочных" повредил колено и пропустит несколько матчей, сообщает L'Equipe.

Форвард выпал из обоймы не менее 3 поединков. Мбаппе пропустит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики. Также, вероятно, он не будет участвовать в поединках Ла Лиги против Хетафе и Сельты.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 38 мячей. Нападающий остается лидером гонки бомбардиров в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Контракт француза с мадридцами действует до лета 2029 года.

Тем временем мадридский Атлетико вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

