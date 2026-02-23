iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УЕФА наказал игрока Бенфики после расистского скандала с Винисиусом

Джанлуку Престианни дисквалифицировали на ответный матч с Реалом в Лиге чемпионов.
Сегодня, 16:57       Автор: Игорь Мищук
УЕФА дисквалифицировал Джанлуку Престианни / Getty Images
УЕФА дисквалифицировал Джанлуку Престианни / Getty Images

УЕФА отстранил вингера Бенфики Джанлуку Престианни от участия в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против Реала по итогам расистского скандала с Винисиусом Жуниором.

Такое решение было принято после того, как в одном из эпизодов первого поединка бразильский вингер мадридцев заявил главному арбитру, что игрок лиссабонцев назвал его "обезьяной".

Читай также: Бенфика официально поддержала своего игрока

"Дисциплинарный орган сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА, на который в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА", - говорится в заявлении УЕФА.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч против Реала, который состоится в среду, 25 февраля.

Напомним, что в первом поединке Реал в гостях обыграл Бенфику с минимальным счетом 1:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика уефа Реал Мадрид Винисиус Жуниор Джанлука Престианни

Статьи по теме

Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны
Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании
Реал потерял хавбека на длительный срок Реал потерял хавбека на длительный срок
Судаков не попал в заявку Бенфики на матч и рискует пропустить поединок с Реалом Судаков не попал в заявку Бенфики на матч и рискует пропустить поединок с Реалом

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Украина17:35
Кудривка совершила камбек против Зари, вырвав ничью
Лига Чемпионов16:57
УЕФА наказал игрока Бенфики после расистского скандала с Винисиусом
Бокс16:18
Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере
Европа15:43
Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича
ЧМ-202615:05
Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем
Формула 115:02
Пилот Ред Булл отметил изменение в поведении новых болидов
Европа14:45
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK