УЕФА наказал игрока Бенфики после расистского скандала с Винисиусом

Джанлуку Престианни дисквалифицировали на ответный матч с Реалом в Лиге чемпионов.

УЕФА отстранил вингера Бенфики Джанлуку Престианни от участия в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против Реала по итогам расистского скандала с Винисиусом Жуниором.

Такое решение было принято после того, как в одном из эпизодов первого поединка бразильский вингер мадридцев заявил главному арбитру, что игрок лиссабонцев назвал его "обезьяной".

"Дисциплинарный орган сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА, на который в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА", - говорится в заявлении УЕФА.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч против Реала, который состоится в среду, 25 февраля.

Напомним, что в первом поединке Реал в гостях обыграл Бенфику с минимальным счетом 1:0.

