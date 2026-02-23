iSport.ua
Звезда Интера вернулся к тренировкам

Защитник не играл с ноября.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Дензел Дюмфрис / Getty Images

Фулбек Дензел Дюмфрис вернулся в общую группу миланского Интера. Возвращение нидерландца в обойму подтвердил главный тренер "нерадзурри" Кристиан Киву, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Защитник с понедельника тренируется без ограничений. На днях к Дюмфрису присоединится хавбек Хакан Чалханоглу. Однако, вероятнее всего, оба не помогут миланцам в ответном матче предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Дюмфрис, сыгравший в нынешнем сезоне 15 матчей (3 гола), получил травму голеностопа осенью. Нидерландский фулбек вынужден был лечь под нож хирурга. Интер даже рассматривал покупку нового исполнителя на позицию звезды.

Тем временем хавбек Милана Рубен Лофтус-Чик надолго попал в лазарет с переломом челюсти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Дензел Думфрис

