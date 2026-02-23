Сенсационный участник ЧМ-2026 непредвиденно сменил главного тренера

Нидерландец Дик Адвокат ушел с поста главного тренера сенсационного участника будущего чемпионата мира-2026 сборной Кюрасао.

Причиной завершения работы с командой 78-летним специалистом стала тяжелая болезнь его дочери, которой он решил уделять больше времени.

Читай также: Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем

"Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. При этом я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и своим коллегам. Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат мира - один из самых ярких моментов моей карьеры. Я горжусь игроками, тренерским штабом и руководством, которые верили в нас", - заявил Адвокат.

Новым главным тренером сборной Кюрасао был назначен другой нидерландский специалист 63-летний Фред Рюттен, ранее работавший с Твенте, Шальке, ПСВ, Фейенордом и Андерлехтом.

Напомним, что под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. На турнире команда попала в группу Е, где сыграет с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!