Сенсационный участник ЧМ-2026 непредвиденно сменил главного тренера

Дик Адвокат покинул пост наставника сборной Кюрасао по семейным обстоятельствам.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Дик Адвокат / Getty Images

Нидерландец Дик Адвокат ушел с поста главного тренера сенсационного участника будущего чемпионата мира-2026 сборной Кюрасао.

Причиной завершения работы с командой 78-летним специалистом стала тяжелая болезнь его дочери, которой он решил уделять больше времени.

"Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Это естественное решение. При этом я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и своим коллегам. Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат мира - один из самых ярких моментов моей карьеры. Я горжусь игроками, тренерским штабом и руководством, которые верили в нас", - заявил Адвокат.

Новым главным тренером сборной Кюрасао был назначен другой нидерландский специалист 63-летний Фред Рюттен, ранее работавший с Твенте, Шальке, ПСВ, Фейенордом и Андерлехтом.

Напомним, что под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира. На турнире команда попала в группу Е, где сыграет с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

