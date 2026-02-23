iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион мира-1996 вернулся в легендарную конюшню

Именитый гонщик получил новую роль.
Сегодня, 19:48       Автор: Антон Федорцив
Дэймон Хилл / Getty Images
Дэймон Хилл / Getty Images

Бывший пилот Брэбем, Эрроуз и Джордан Дэймон Хилл второй раз в жизни оказался в команде Уильямс. Чемпион сезона-1996 Формулы-1 получил представительскую роль в конюшне, сообщает GPblog.

Британец стал послом Уильямс. Хилл присоединился к другому чемпиону с британской командой – канадцу Жаку Вильневу. Вместе с ними роль посла будет исполнять автогонщица Джейми Чедвик.

"Уильямс для меня – это по-настоящему особенное место, где произошли решающие события моей карьеры. Чувствую, что мне невероятно посчастливилось стать частью этого спорта и достичь таких результатов. Возвращение в роли посла – настоящая привилегия. Это возможность поддержать наследие команды и ее будущее", – отметил британский пилот.

Хилл защищал цвета Уильямс в 1993-1996 гг. За рулем конюшни Фрэнка Уильямса он оформил 21 победу и выиграл чемпионский титул. Команда за годы работы с Хиллом завоевала 3 Кубка конструкторов.

Кстати, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали объяснил желание добавить спринтов в график чемпионата.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Дэймон Хилл

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
Уильямс начнет сезон с серьезным перевесом Уильямс начнет сезон с серьезным перевесом
Уильямс наконец провел обкатку болида Уильямс наконец провел обкатку болида
Уильямс отказался от полноценной презентации болида Уильямс отказался от полноценной презентации болида

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Нападающий Байера заинтересовал грандов Серии A
Европа21:50
Фиорентина с победой над Пизой покинула зону вылета
Формула 120:56
Экс-чемпион Формулы-2 присоединился к Мерседес
Европа20:27
Середняк Серии A получил нового тренера
Бокс19:59
"Только с лучшими": Промоутер Фьюри высказался о вероятности боев против Джошуа и Усика
Формула 119:48
Чемпион мира-1996 вернулся в легендарную конюшню
ЧМ-202619:28
Сенсационный участник ЧМ-2026 непредвиденно сменил главного тренера
Европа18:54
Чемпион мира получил предложение с родины
Украина18:45
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: шестерка лидеров осталась неизменной после 17-го тура
Европа18:29
Звезда Интера вернулся к тренировкам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK