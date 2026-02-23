Чемпион мира-1996 вернулся в легендарную конюшню

Бывший пилот Брэбем, Эрроуз и Джордан Дэймон Хилл второй раз в жизни оказался в команде Уильямс. Чемпион сезона-1996 Формулы-1 получил представительскую роль в конюшне, сообщает GPblog.

Британец стал послом Уильямс. Хилл присоединился к другому чемпиону с британской командой – канадцу Жаку Вильневу. Вместе с ними роль посла будет исполнять автогонщица Джейми Чедвик.

"Уильямс для меня – это по-настоящему особенное место, где произошли решающие события моей карьеры. Чувствую, что мне невероятно посчастливилось стать частью этого спорта и достичь таких результатов. Возвращение в роли посла – настоящая привилегия. Это возможность поддержать наследие команды и ее будущее", – отметил британский пилот.

Хилл защищал цвета Уильямс в 1993-1996 гг. За рулем конюшни Фрэнка Уильямса он оформил 21 победу и выиграл чемпионский титул. Команда за годы работы с Хиллом завоевала 3 Кубка конструкторов.

Кстати, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали объяснил желание добавить спринтов в график чемпионата.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!