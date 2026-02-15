Уильямс начнет сезон с серьезным перевесом

Уильямс испытывает огромные проблемы с болидом, пишет Marca.

По информации издания, у болида команды серьезный перевес - около 20 кг, что стало следствием усиления каркаса ради крэш-тестов ФИА.

При этом Уильямс собрали довольно надежный болид, команда стала одним из лидеров по накату в Бахрейне.

Коллектив из Гроув прекрасно осведомлен о своих проблемах и имеет план по их решению. Команда будет обновлять болид, однако, вероятней всего, окончательно проблема с перевесом будет решена лишь к четвертому Гран-при.

Также некоторые проблемы перед стартом сезона есть и у Астон Мартин.

