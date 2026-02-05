iSport.ua
Уильямс наконец провел обкатку болида

Команда проверила болид в Сильверстоуне.
5 февраля, 13:44       Автор: Андрей Безуглый
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Уильямс наконец протестировали свой болид на реальной трассе, сообщает Racefans.

Напомним, что команда из Гроу была единственной, кто пропустил предсезонные тесты в Барселоне. Их болид был неготов к тому времени.

Как стало известно позднее, команда испытывала огромные проблемы с новым шасси, которое никак не проходило крэш-тесты ФИА.

Однако накануне Уильямс наконец опробовали свой болид в деле. Как пишет издание, команда провела обкатку в Сильверстоуне.

Как заявил руководитель команды Джеймс Воулз, Уильямс будут готовы к старту предсезонных тестов в Бахрейне.

Ранее также стали известны зарплаты пилотов Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

