Одна из команд пропустит тесты в Барселоне

Уильямс, по слухам, не прошли крэш-тест.

Уильямс официально объявил, что пропустит тесты в Барселоне.

Команда все ещё не показала свой новый болид и ливрею. Презентация Уильямс запланирована лишь на третье февраля.

В официальном заявлении говорится, что было принято решение пропустит тесты в Барселоне, чтобы лучше подготовиться к тестам в Бахрейне.

Однако ранее ряд инсайдеров поделился новостями об огромных проблемах команды.

Уильямс не прошли официальные крэш-тесты от ФИА. Потому сейчас команда в спешке работает над исправлением ошибок в своем шасси.

