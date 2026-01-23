iSport.ua
Одна из команд пропустит тесты в Барселоне

Уильямс, по слухам, не прошли крэш-тест.
Уильямс официально объявил, что пропустит тесты в Барселоне.

Команда все ещё не показала свой новый болид и ливрею. Презентация Уильямс запланирована лишь на третье февраля.

В официальном заявлении говорится, что было принято решение пропустит тесты в Барселоне, чтобы лучше подготовиться к тестам в Бахрейне.

Однако ранее ряд инсайдеров поделился новостями об огромных проблемах команды.

Уильямс не прошли официальные крэш-тесты от ФИА. Потому сейчас команда в спешке работает над исправлением ошибок в своем шасси.

Напомним, что все новые болиды и ливреи доступны для ознакомления на нашем сайте.

