УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Украинская ассоциация футбола опублкиовала видеозаписи переговоров арбитров во время матчей 19-го тура украинской Премьер-лиги Полесье - Динамо (1:2) и Александрия - Шахтер (0:1).

УАФ предложила проанализировать эпизоды с ракурсов камер системы VAR и в режиме обсуждения их рефери.

В первом видео внимание акцентируется на моменте с отмененным голом полузащитника Полесья Линдона Эмерллаху в ворота Динамо, причиной чему стал фол, предшествовавший взятию ворот.

Также предоставлен эпизод с нарушением правил защитником Динамо Кристианом Биловаром против Эмерллаху на предмет возможной красной карточки.

В третьем видео показаны два момента матча Александрия - Шахтер: падения Марлона Гомеса и Лассины Траоре в штрафной площадке хозяев поля.

Отмечается, что полные записи матчей с переговорами арбитров были предоставлены ​​для ознакомления клубам, а также комитету этики и честной игры.

Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на критику судейства и начала служебное расследование.

