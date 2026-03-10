Именитый защитник объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Кайл Уокер сообщил, что больше не сыграет за национальную команду.

Опытный правый защитник Кайл Уокер, ныне выступающий за Бернли, объявил о завершении международной карьеры.

О прекращении выступлений за сборную Англии 35-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После более чем десяти лет выступлений за свою страну я решил завершить карьеру в международном футболе. Играть за Англию всегда было самой большой честью в моей карьере, и я всегда буду этим гордиться.

Спасибо всем товарищам по команде, тренерам, менеджерам, 12-му игроку и всем, кто стоял за кулисами и был частью этого путешествия. Каждый крик болельщиков подталкивал команду вперед, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к ним, чтобы поддержать ребят на чемпионате мира.

Воспоминания о выступлениях в футболке Англии останутся со мной навсегда.

Я также хочу поблагодарить свою семью за поддержку на каждом шагу. Они сделали это путешествие еще более особенным, и я всегда буду благодарен за то, что поделился им с ними", - написал игрок.

Уокер дебютировал за сборную Англии в 2011 году. Всего в составе национальной команды он провел 96 матчей, в которых забил один гол и отдал десять результативных передач. Примечательно, что своим единственным забитым мячом защитник отличился в поединке с Украиной (1:1) в сентябре 2023 года в квалификации Евро-2024.

Свой последний матч за английскую сборную игрок провел в июне 2025 года в товарищеской встрече с Сенегалом (1:3).

В составе сборной Англии Уокер сыграл на трех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира и является серебряным призером Евро-2020 и Евро-2024.

