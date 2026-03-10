Сборная Украины по пулевой стрельбы выиграла медальный зачет Евро-2026

В Армении завершился чемпионат Европы по пулевой стрельбе на 10 м.

Сборная Украины возглавила медальный зачет, набрав 14 медалей, из которых пять - золотые.

Также по пять золотых медалей выбороли Норвегия и Венгрия, но наша команда опередила их благодаря серебряным наградам.

Стоит отметить, что четыре из пяти золотых медалей выиграла Виктория Рыбовалова как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы-2026 по пулевой стрельбе: медальный зачет

Украина — 5 золота + 3 серебра + 6 бронзы = 14 медалей Норвегия — 5 + 1 + 1 = 7 Венгрия — 5 + 0 + 0 = 5 Армения — 4 + 8 + 1 = 13 Турция — 2 + 3 + 2 = 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!