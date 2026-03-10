iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины по пулевой стрельбы выиграла медальный зачет Евро-2026

Сразу четыре золотых награды выиграла Виктория Рыбовалова.
Сегодня, 15:07       Автор: Андрей Безуглый
Виктория Рыбовалова, Маргарита Тарканий и Галина Авраменко / European Shooting Confederation
Виктория Рыбовалова, Маргарита Тарканий и Галина Авраменко / European Shooting Confederation

В Армении завершился чемпионат Европы по пулевой стрельбе на 10 м.

Сборная Украины возглавила медальный зачет, набрав 14 медалей, из которых пять - золотые.

Также по пять золотых медалей выбороли Норвегия и Венгрия, но наша команда опередила их благодаря серебряным наградам.

Стоит отметить, что четыре из пяти золотых медалей выиграла Виктория Рыбовалова как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы-2026 по пулевой стрельбе: медальный зачет

  1. Украина — 5 золота + 3 серебра + 6 бронзы = 14 медалей
  2. Норвегия — 5 + 1 + 1 = 7
  3. Венгрия — 5 + 0 + 0 = 5
  4. Армения — 4 + 8 + 1 = 13
  5. Турция — 2 + 3 + 2 = 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии против отмены гонки Организаторы Гран-при Саудовской Аравии против отмены гонки
Сборная Бразилии потеряла еще одного игрока накануне ЧМ-2026 Сборная Бразилии потеряла еще одного игрока накануне ЧМ-2026
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпуль и Барселона отправились в гости Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпуль и Барселона отправились в гости
Два экс-одноклубника украинца были пожизненно дисквалифицированы Два экс-одноклубника украинца были пожизненно дисквалифицированы

Видео

НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву
НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль, Бавария и Барселона сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Другое15:07
Сборная Украины по пулевой стрельбы выиграла медальный зачет Евро-2026
Формула 114:05
Организаторы Гран-при Саудовской Аравии против отмены гонки
ЧМ-202613:25
Сборная Бразилии потеряла еще одного игрока накануне ЧМ-2026
Лига Чемпионов12:50
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпуль и Барселона отправились в гости
Другие страны12:25
Два экс-одноклубника украинца были пожизненно дисквалифицированы
Бокс11:40
Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры
Лига Чемпионов10:59
Хау - о матче с Барселоной: Роль аутсайдера нам на руку
Формула 110:42
Формула-1 уже рассматривает изменение регламента
Теннис09:45
Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс
Теннис09:15
Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK