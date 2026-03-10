Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признался, сколько боев намерен провести перед завершением карьеры.

Напомним, что украинцу предстоит добровольная защита титула против Рико Верховена.

Это будет первый из трех боев, второй соперник еще точно не известен, а вот на третьего соперника у Усика уже есть план.

У меня будет еще три боя. Рико Верховен первый, второй — кто победит между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа, а мой третий бой — против моего друга "Жадное пузо" Тайсона Фьюри

Ранее также сообщалось, что Александр Усик начал тренировочный лагерь.

