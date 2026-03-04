iSport.ua
Экс-чемпион мира раскритиковал WBC за решение поставить титул на кон в бою Усик - Верховен

Считает, что это оскорбление для бокса.
Сегодня, 17:56       Автор: Валентина Чорноштан
Пол Малиньяджи / Getty Images
Пол Малиньяджи / Getty Images

Экс-чемпион мира в двух категориях Пол Малиньяджи выразил недовольство решением WBC поставить титул на кон поединка в супертяжёлом весе между Александр Усик и Рико Верховен.

"Первый вопрос, который я задал, когда услышал, что Александр Усик подерётся с Рико Верхувеном, касался титулов ведь они же не могут стоять на кону? Но бой действительно пройдёт за титул WBC в супертяжёлом весе. И это, даже с учётом того, сколько исключений делает WBC, выглядит дико", — сказал Малиньяджи для BoxingScene.

Когда организация санкционировала Мэнни Пакьяо в качестве претендента на бой с Марио Барриос в 2025 году, это тоже было рискованное решение, но его ещё можно было объяснить уважением к иконе спорта. Однако ситуация с боем Усик - Верхувен совершенно иная. Нет никаких оснований санкционировать этот поединок как титульный. Это безумие и оскорбление для бокса.

Напомним, что бой, запланированный на 2 мая, состоится в Египте.

Ранее соперник Александра рассказал, почему получил титульный бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Пол Малиньяджи Рико Верховен

