Звезда МЮ готова пожертвовать зарплатой, чтобы остаться на Олд Траффорд

Гарри Магуайр заявил руководству Манчестер Юнайтед, что согласен снизить свою зарплату только чтобы остаться в команде.

По имеющейся информации, контракт ветерана красных дьяволов рассчитан до лета 2026 года, однако начался первый этап переговоров между сторонами.

Отмечается, что новый договор будет рассчитан на год с опцией продления еще на один сезон, и вместо 190 тысяч фунтов защитник будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что текущий тренер МЮ поддержал продление контракта 23-летнего центрального защитника, который за этот сезон в АПЛ провел 15 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей.

