iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда МЮ готова пожертвовать зарплатой, чтобы остаться на Олд Траффорд

Тренер МЮ поддержал продление контракта ветерана.
Сегодня, 17:14       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Магуайр / Getty Images
Гарри Магуайр / Getty Images

Гарри Магуайр заявил руководству Манчестер Юнайтед, что согласен снизить свою зарплату только чтобы остаться в команде.

По имеющейся информации, контракт ветерана красных дьяволов рассчитан до лета 2026 года, однако начался первый этап переговоров между сторонами.

Отмечается, что новый договор будет рассчитан на год с опцией продления еще на один сезон, и вместо 190 тысяч фунтов защитник будет получать 100 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что текущий тренер МЮ поддержал продление контракта 23-летнего центрального защитника, который за этот сезон в АПЛ провел 15 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей.

Одна команда АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарри Магуайр ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике МЮ
Тренер МЮ повторил достижение Постекоглу Тренер МЮ повторил достижение Постекоглу
Манчестер Юнайтед заинтересовался полузащитником из Вулверхэмптона Манчестер Юнайтед заинтересовался полузащитником из Вулверхэмптона
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:50
Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов
Европа19:50
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра
Формула 119:30
Мерседес завершил процесс омологации топлива
Киберспорт19:28
Росийские игроки пропустят PGL Wallachia Season 7
Киберспорт19:20
NaVi готовятся к старту PGL Wallachia Season 7
Европа19:10
Популярный журналист о состоянии травмированных футболистов Реала
Европа18:43
Стало известно наказание Франко Мастантуоно
Украина18:40
Кубок Украины: Буковина выбила ЛНЗ из турнира
Украина18:35
Буковина пробилась в полуфинал Кубка Украины
Биатлон18:19
Обидное четвёртое место Меркушиной и три украинки в топ-20 на юниорском ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK