Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли

Действующий и бывший капитаны "красных дьяволов" восстановились от травм.

Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр восстановились от травм, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, пропустивший два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, возвращается в состав.

Однако его участие в матче против Бернли, который пройдет 7 января в 22:15 по киевскому времени, под вопросом. Игрок может выйти с лавки запасных во втором тайме.

Действующий капитан МЮ Бруну Фернандеш, травмировавшийся 21 декабря, может выйти на поле в матче 21-го тура.

Ранее сообщалось, сколько "красные дьяволы" потратили миллионов фунтов для тренеров после легендарного сэра Алекса Фергюсона.

