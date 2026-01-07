iSport.ua
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли

Действующий и бывший капитаны "красных дьяволов" восстановились от травм.
Сегодня, 19:51       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Магуайр и Бруно Фернандес / Getty Images
Гарри Магуайр и Бруно Фернандес / Getty Images

Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр восстановились от травм, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, пропустивший два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, возвращается в состав.

Однако его участие в матче против Бернли, который пройдет 7 января в 22:15 по киевскому времени, под вопросом. Игрок может выйти с лавки запасных во втором тайме.

Действующий капитан МЮ Бруну Фернандеш, травмировавшийся 21 декабря, может выйти на поле в матче 21-го тура.

Ранее сообщалось, сколько "красные дьяволы" потратили миллионов фунтов для тренеров после легендарного сэра Алекса Фергюсона.

