Манчестер Юнайтед потратил 100 млн фунтов на тренеров после Фергюсона

Только на компенсации ушла большая часть суммы.

Издание The Telegraph подсчитало, сколько потратил Манчестер Юнайтед на новых тренеров.

После того, как сэр Алекс Фергюсон покинул тренерский пост, манкунианцы сменили семерых специалистов.

Затраты на всех них составили почти 100 млн фунтов.

Только на компенсации тренерам и их штабам Манчестер Юнайтед потратил уже 78 млн фунтов. И еще 21 млн фунтов были потрачены на найм.

Так, Рубен Аморим стал самым дорогим тренером в послефергюсоновскую эпоху (11 млн евро), а больше всех за свою отставку получил Жозе Моуринью (19,6 млн фунтов).

Ранее также сообщалось, что сейчас Манчестер Юнайтед выбирает между тремя тренерами.

